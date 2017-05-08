Джанлуиджи Буффон: "Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон надеется выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне. В полуфинале турнира туринцы встречаются с "Монако", который на выезде в первой встрече обыграли со счетом 2:0.

– Этот турнир многое для меня значит, – цитирует AFP Буффона. – Победа в нем принесет так много радости, как успех со сборной Италии на чемпионате мира-2006. Это будет хорошей наградой в конце тяжелого пути.

Когда начинал играть, со мной были футболисты, родившиеся в 50-х и 60-х годах прошлого века. А заканчиваю играть рядом с теми, кто родился уже в 2000-х. Это впечатляет.

Матч "Ювентус" - "Монако" состоится завтра, 9 мая. Начало встречи - в 21.45. "СЭ" проведет трансляцию поединка.