Джанлуиджи Буффон: "Ничья с "Наполи" - хороший результат"

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" (1:1) отметил, что доволен результатом встречи. Голкиперу было приятно ощущать себя значимым игроком для команды.

– Играть с "Наполи" на их домашнем стадионе всегда трудно, – цитирует Буффона Sky Sport Italia. – Мне удавалось лишь дважды обыграть их за свою карьеру в Италии. "ПСЖ" продемонстрировал хорошую выучку, но неаполитанцы отыгрались во втором тайме. Для меня было важно почувствовать свою значимость для команды. Споры с судьями? Если я спорю с рефери, то на это есть веская причина.

После матча "Наполи" – "ПСЖ" (1:1) в группе C итальянский клуб лидирует с шестью очками после четырех встреч, парижане располагаются на третьем месте, имея в своем активе 5 баллов.