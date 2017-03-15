Джанлуиджи Буффон: "Не хотелось бы попасть на "Лестер" в четвертьфинале"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лестером" (1:0) подчеркнул, что команда пять лет назад ставила перед собой задачу входить в восьмерку сильнейших клубов Европы. Итальянец также отметил: он не хотел бы встретиться в четвертьфинале с "Лестером".

– Когда теряет внимательность, может поплатиться, – приводит Tmw слова Буффона. – Во втором тайме у соперника было три хороших голевых момента, и это напомнило, где мы играем. В целом "Ювентус" прибавляет. Мы осознаем то, что делаем. Именно такую цель мы для себя ставили пять лет назад: быть в восьмерке сильнейших клубов Европы. Если попадаешь туда десять раз подряд, то один раз, возможно, и победишь. В четвертьфинале хотелось бы избежать попадания не "Лестер". У них невероятное желание и есть все, чтобы создавать проблемы сопернику.