Джанлуиджи Буффон: "Не думал, что получится не пропустить в гостях у "Барселоны""

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:0) выразил полное удовлетворение результатом встречи. Вратарь подчеркнул, что команда показала характер и стойкость. "СЭ" вел трансляцию встречи. Напомним, что первая встреча команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

– Мы очень рады выходу в полуфинал, – приводит Tmw слова Буффона. – "Ювентус" показал продемонстрировал стойкость и характер. Наша команда набирается опыта и чувствует себя уверенно в матчах с любым соперником. После домашней победы со счетом 3:0, я был уверен, что наши шансы очень высоки. Однако не думал, что получится не пропустить в гостях у "Барселоны". Но мы не позволяет каталонцам забить второй раз кряду, и это говорит о многом.