Джанлуиджи Буффон: "Надо быть осторожными – мы видели, на что способна "Барса" в ответной игре"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (3:0) выразил удовлетворение крупной победой и подчеркнул, что эта игра не была случайностью. Он также отметил: команда должна быть осторожной в ответной встрече.

– Я стою в воротах, чтобы отражать мячи, – приводит Tmw слова Буффона. – Я выступаю за великую команду, поэтому должен доказывать свою состоятельность. Сэйв после удара Иньесты был очень важным и сложным, потому все решают миллисекунды.

Ответный матч? Мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что сегодняшняя наша игра не была случайной. "Ювентус" никого не боится и готов показывать на поле свой футбол. Тем не менее, нужно быть осторожными, потому что мы видели, на что способна "Барселона" в ответной игре.