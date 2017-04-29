Джанлуиджи Буффон: "Монако" дошел до полуфинала не случайно"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон признался, что через полчаса матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Монако" и "Манчестер Сити" понял, что монегаски могут дойти до финала. Также он отметил, что "Монако" по уровню игры не уступает "Барселоне", которую туринцы обыграли в четвертьфинале.

- Я раскрою вам одну тайну, - цитирует пресс-служба УЕФА Буффона. - Примерно через полчаса игры "Монако" с "Манчестер Сити" я сказал: "Этот коллектив может дойти до финала, он превосходен". Это показывает, насколько мы уважаем "Монако" и их силу. Эта команда дошла до полуфинала не случайно.

"Монако" играет в атакующий, живой и интересный футбол, имея качественных, а также опытных мастеров в некоторых линиях. "Юве" знает, что если мы хочет получить еще один шанс на победу в Лиге чемпионов, нужно сначала преодолеть еще одно препятствие, столь же тяжелое, как и "Барселона". Может быть, "Монако" и не считают, что "Барселона" находится на одном уровне с каталонцами с точки зрения титулов, но на поле все иначе.

Матч "Монако" - "Ювентус" состоится во вторник, 3 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.