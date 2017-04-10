Джанлуиджи Буффон: "Мои дети обожают Месси и Неймара, но я этому только рад"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" признался, что его дети обожают нападающих каталонцев Лионеля Месси и Неймара. По мнениню, нельзя не обращать внимание на игру атакующей лини сине-гранатовых.

- Не хочу показаться неуважительным по отношению к другим футболистам "Барселоны", но если у тебя есть Месси, Неймар и Суарес, сложно не обращать внимание на их игру в нападении, - цитирует пресс-служба УЕФА Буффона. - Они помогают друг другу, делятся голевыми передачами, получают удовольствие от игры в одной связке и играют на команду, так что соперникам "Барсы" приходится нелегко. Мои дети обожают Месси и Неймара, но я этому только рад, ведь получается, что у них хороший вкус.