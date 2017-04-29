Джанлуиджи Буффон: "Мбаппе сейчас не обязательно обыгрывать "Ювентус", у него будут в будущем и другие шансы выиграть Лигу чемпионов"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Монако" отметил, что молодой звезде монегасков Кильяну Мбаппе не обязательно сейчас выходить в финал, так как у него будут другие шансы для победы в турнире. Также он признался, что ему приятно осознавать тот факт, что на протяжении своей карьеры ему удалось поиграть против трех поколений игроков.

– Мбаппе родился в 1998 году, да? Тогда я уже принимал участие в чемпионате мира во Франции, когда он еще не родился, – цитирует пресс-служба УЕФА Буффона. – Это прелести жизни. У тебя появляется возможность сыграть с теми, кто даже не родился, когда у вас уже был опыт за плечами.

На днях я узнал, что мне удалось играть практически против трех поколений. Раньше я играл с родившимися в 50-е и 60-е годы, а сейчас имею шанс выступать против тех, кто родился после 2000 года. Это огромный период времени. Это дает осознание того, что играешь с будущими Лионелями Месси и Криштиану Роналду. Может быть, через 10 лет, когда завершу карьеру, они станут опытными чемпионами, и у меня будет память о том, что я играл против них.

В любом случае, Мбаппе – невероятный талант, он также кажется хорошим парнем, и я надеюсь, что у него будет яркая карьера. Если это так, ему не обязательно обыгрывать "Ювентус" и выходить в финал Лиги чемпионов, у него будет много других возможностей выиграть этот трофей в будущем. У него есть схожие черты с Тьерри Анри – играет за "Монако", плавный и элегантный стиль бега. Кроме того, он гораздо увереннее чувствует себя перед воротами, чем Анри в свое время. Он забивает почти в каждой игре с поразительной регулярностью.

Матч "Монако" – "Ювентус" состоится в среду, 3 мая, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.