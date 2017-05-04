Джанлуиджи Буффон: "Хочу закончить карьеру так, чтобы людям было от этого грустно"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после первого полуфинала Лиги чемпионов против "Монако" (2:0) отметил, что старается всегда помочь команде, когда она в том нуждается. По словам вратаря, он каждый день доказывает то, что заслуживает своего места на поле.

- Команда играла хорошо. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы не возникло проблем во втором матче, - приводит Football Italia слова Буффона. - Еще после матчей с "Барселоной" я говорил, что мы работаем каждый день, чтобы стать лучше. У нас не так много времени, но команда использует его по максимуму.

Моя цель состоит в том, чтобы доказать, что я заслуживаю свое место. Хочу закончить свою карьеру так, чтобы люди говорили, что им грустно от этого. Не слежу за своими сэйвами и статистикой, но стараюсь всегда быть готовым к тому, что команде может понадобиться моя помощь. До тех пор, пока я это делаю, чувствую себя счастливым.

Трансляция матча "Монако" - "Ювентус"