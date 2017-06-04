Джанлуиджи Буффон: "Это большое разочарование"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после финального матча Лиги чемпионов с "Реалом" (1:4) выразил сожаление по поводу поражения. Итальянский вратарь подчеркнул: испанцы одержали победу заслуженно.

– Это большое разочарование, – приводит Tmw слова Буффона. – Мы думали, что сделали все необходимое, чтобы выиграть. Первый тайм наша команда провела отлично, поставив "Реал" в трудное положение. Сейчас я растерян и мне очень жаль. Возможно, бегая много, мы подустали, не реализовав игровое преимущество. Во втором тайме класс соперника и опыт побед в таких матчах был налицо. "Реал" выиграл заслуженно.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"