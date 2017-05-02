Джанлуиджи Буффон: "Два года назад "Юве" почти и не мечтал о выходе в финал Лиги чемпионов"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон ждет упорного противостояния с "Монако" в 1/2 финала Лиги чемпионов. Также он признался, что мечтает о победе в турнире.

- Если "Монако" участвует в полуфинале, значит заслужил это, - цитирует пресс-служба УЕФА Буффона. - Полагаю, матч будет равным. Думаю, мы превосходим соперника в опыте, но зато у него молодая и энергичная команда. Она полна юношеской смелости и энтузиазма. Когда ты молод, а я это помню по своей карьере, то чувствуешь себя несокрушимым. На пути в полуфинал "Монако" выбил ряд топ-клубов.

"Монако" любит атаковать. За него играют выдающиеся футболисты, которые наколотили уже лавину голов, и речь не только о Кильяне Мбаппе. В их составе есть Фалькао и другие форварды, умеющие забивать. Отношусь к "Монако" с большим уважением. Что бы ни случилось завтра, судьба полуфинала решится не в Монако, так как у соперника непредсказуемая команда и может произойти все что угодно.

Два года назад мы почти и не мечтали о выходе в финал. Сейчас же это кажется достойной наградой за всю ту работу, что мы проделали на данный момент в турнире. В это может быть сложно поверить, но участие в финале Лиги чемпионов подарит мне удовольствие, какое я прежде еще не испытывал. Я был рожден играть в таких матчах. Даже если мы выиграем финал, это не изменит моего будущего. Мой контракт рассчитан до 2018 года.

Первый полуфинальный матч "Монако" - "Ювентус" состоится завтра, 3 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.