Джанлуиджи Буффон: "Даже у самого бездарного игрока "Реала" больше трофеев, чем у меня"

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон отметил, что рад быть не таким, как фанаты "Наполи", которые праздновали поражение туринцев в финале Лиги чемпионов от "Реала" (1:4). После игры болельщики "Наполи" вышли на улицы города и до утра отмечали поражение "Ювентуса".

– Фанаты "Наполи" праздновали наше поражение? Рад, что я не такой, как они, – сказал для Rai Sport Буффон. – В футболе есть победы и поражения. Убежден, что после проигрышей ты делаешь больше положительных выводов. И я очень горжусь тем, что не похож на людей, которые празднуют поражения других.

Нужно смотреть вперед с оптимизмом. Даже у самого бездарного игрока "Реала" больше трофеев и побед в крупных финалах, чем у меня.