Джанлуиджи Буффон: "Даже не думаю, что матч с "Тоттенхэмом" может стать для меня последним в Лиге чемпионов"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" назвал непростой задачу по выходу в следующий раунд турнира. Первая игра, состоявшаяся в Турине 13 февраля, завершилась вничью - 2:2.

- Очень приятно иметь возможность сыграть на "Уэмбли", это настоящий футбольный театр с огромной историей, - цитирует официальный сайт УЕФА Буффона. - Нам противостоит очень и очень сильный соперник. Задача крайне непроста, но мы готовы к ее выполнению.

Я даже не думал о том, что этот матч может стать для меня последним в Лиге чемпионов. По натуре я неисправимый оптимист и надеюсь, что это не последний мой матч в Лиге чемпионов в этом году и вообще. И, конечно, не последний для "Ювентуса".

У "Тоттенхэма" множество достоинств и проверенная, отработанная манера игры. Они любят идти вперед, атаковать, любят силовую манеру. Их стиль зачастую оставляет соперникам мало шансов.

Болельщики, безусловно, сыграют свою роль. Нас ждет великолепная игра, которая, на мой взгляд, будет равной. Тот, кто окажется хладнокровнее, выйдет в следующий раунд.

Матч "Тоттенхэм" - "Ювентус" состоится завтра, 7 марта и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Туринцам для выхода в следующий раунд необходимо либо побеждать, либо сыграть вничью 3:3 и крупнее.