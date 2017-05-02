Джанлуиджи Буффон: "Буду смотреть мадридское дерби, но не буду болеть ни за одну из команд"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон признался, что не будет ни за кого болеть в 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Атлетико". По его словам, туринцам с любой из этих команд будет сложно играть в финале турнира, если удастся переиграть "Монако".

- Буду смотреть мадридское дерби, но не буду болеть ни за одну из команд, - цитирует пресс-служба УЕФА Буффона. - Играть с любым из этих клубов будет сложно. Восхищаюсь духом "Атлетико", а "Реал", кажется, родился под счастливой звездой. Он выигрывает матчи так, как сложно даже придумать.

Матч "Реал" – "Атлетико" состоится сегодня, 2 мая, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.