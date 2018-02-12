Джанфранко Дзола: "Ювентус" опытнее "Тоттенхэма"

Бывший нападающий сборной Италии Джанфранко Дзола в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Тоттенхэм" отметил, что форвард "шпор" Харри Кейн напоминает ему Кристиана Вьери. Дзола также добавил, что туринцы опытнее лондонцев.

– "Ювентусу" нужно опасаться Гарри Кейна, он напоминает мне Кристиана Вьери в его лучшие годы, – цитирует La Stampa Дзолу. – "Ювентус" опытнее, но туринцам нужно быть осторожными с командой Покеттино.

Напомним, что первый матч 1/8 финала "Ювентус" - "Тоттенхэм" состоится 13 февраля. Начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.