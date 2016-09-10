Джанаев, Навас и Азмун будут готовы к матчу против "Баварии"

Врач "Ростова" Владимир Хохлов заявил, что игроки команды Сослан Джанаев, Кристиан Нобоа, Сесар Навас и Сердар Азмун могут сыграть в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии". В Мюнхене помочь команде не сможет полузащитник Максим Григорьев, который восстанавливается после травмы передней крестообразной связки.

– Навас и Джанаев будут готовиться к игре с "Баварией" в общей группе, и если тренер решит их выпустить, они будут готовы, – приводит ТАСС слова Хохлова. – Травмы, которые у них были, заживают, они близки к полному выздоровлению. Азмун после игры был госпитализирован, обследован в больнице. У него был сильный болевой шок. Сейчас он выписан из больницы и будет готовиться к матчу Лиги чемпионов, прогноз на его участие в игре очень благоприятный.

Напомним, Азмун получил повреждение в игре 6-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (2:1). Навас и Нобоа не принимали участие в матче – у первого травма, а второму тренерский штаб дал отдохнуть после возвращения из сборной Колумбии. У вратаря ростовчан Джанаева, находившегося в расположении сборной России, перед товарищеской встречей с Ганой (1:0) случился спазм приводящей мышцы.

Матч группового турнира Лиги чемпионов между "Ростовом" и "Баварией" пройдет 13 сентября. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.