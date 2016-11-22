Джанаев может не сыграть против "Баварии"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" подчеркнул, что вратарь Сослан Джанаев может не принять участия в этой встрече из-за вывиха плеча, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Этот поединок состоится завтра и начнется в 20.00 по московскому времени.

- Есть ли у вас травмированные?

- Во вчерашней тренировке Джанаев не принимал участия, работал по индивидуальной программе. Мевля получил небольшое повреждение спины, но мы надеемся, что он завтра сыграет.

- Касательно Джанаева такая надежда есть?

- У него не трамва, а профессиональный вывих плеча, он сопровождает его уже некоторое время. Джанаев играет "через не могу" уже продолжительное время. Парень очень волевой, не сыграть матч для него это большое событие. Все покажут последние часы, остался один день.

- Поскольку у "Баварии" не основной вратарь, будете ли вы рекомендовать игрокам чаще бить издали?

- Как я уже говорил, пустых номеров нет в этой команде. В первом матче не было пяти основных футболистов, и это никак не отразилось ни на стиле, ни на игре. Структура игры "Баварии" остается прежней, хоть от присутствия тех или иных исполнителей и меняются какие-то оттенки. Перед нами будет "Бавария", и мы не собираемся давать какие-то рекомендации из-за того, что будет другой вратарь.

- На выходных "Бавария" уступила "Боруссии". Какие выводы вы сделали из этой игры?

- У каждого матча и турнира своя история. Они проиграли, но матч был хорошим, они не уступили по игре сопернику. Слабые стороны есть у всех, даже у "Баварии". Но чтобы их использовать, надо быть сильными, и это зависит только от нас.

- Кто из игроков "Ростова" мог бы заиграть в "Баварии"?

- Это вопрос к тренерам "Баварии". Ее селекцией я не занимаюсь. Рассуждать об этом - все равно что вспоминать известные фразы о том, что у моего дедушки было то или то, и, мол, выпьем за то, чтобы желания совпадали с возможностями. От того, что я скажу, что все могли бы сыграть в "Баварии", ничего не изменится. Это вопрос к самой "Баварии" и ее селекции.