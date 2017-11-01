02:36 | Футбол — Лига чемпионов

Дзагоеву до Тихонова остался всего один гол


Алан Дзагоев, отличившись в матче против "Базеля", забил седьмой гол в Лиге чемпионов. Полузащитник ЦСКА вышел на второе место в списке российских бомбардиров главного европейского турнира. Большее количество мячей записал на свой счет только спартаковец Андрей Тихонов, однако в отличие от Дзагоева, забивающего исключительно с игры, нынешний главный тренер "Крыльев" реализовал три пенальти.

Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Андрей ТИХОНОВ

Спартак

29

8

Алан ДЗАГОЕВ

ЦСКА

32

7

Сергей ЮРАН

Спартак, Штурм

11

6

Артем ДЗЮБА

Спартак, Зенит

13

6

Роман ШИРОКОВ

Зенит

21

6

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

Спартак, Порту

26

6

Егор ТИТОВ

Спартак

36

6

Дзагоев в 16-й раз отличился в еврокубковом матче за ЦСКА. В списке бомбардиров армейского клуба его опережают Вагнер Лав (30) и Сейду Думбья (23). Если же составить рейтинг российских бомбардиров Лиги чемпионов, включая отборочные матчи, то окажется, что 10-й номер ЦСКА делит в нем четвертое место с тем же Тихоновым и Романом Широковым. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов (включая отборочный раунд)

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

(отбор+основной раунд

Сейду ДУМБЬЯ

ЦСКА

23

16

(3+13)

ХАЛК

Зенит

32

13

(3+10)

ДАННИ

Зенит

46

12

(5+7)

Андрей ТИХОНОВ

Спартак

36

11

(3+8)

Роман ШИРОКОВ

Зенит

28

11

(5+6)

Алан ДЗАГОЕВ

ЦСКА

40

11

(4+7)

ВАГНЕР ЛАВ

ЦСКА

25

10

(5+5)

 

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