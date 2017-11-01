Дзагоеву до Тихонова остался всего один гол

Алан Дзагоев, отличившись в матче против "Базеля", забил седьмой гол в Лиге чемпионов. Полузащитник ЦСКА вышел на второе место в списке российских бомбардиров главного европейского турнира. Большее количество мячей записал на свой счет только спартаковец Андрей Тихонов, однако в отличие от Дзагоева, забивающего исключительно с игры, нынешний главный тренер "Крыльев" реализовал три пенальти.

Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов

Игрок Клубы Матчи Голы Андрей ТИХОНОВ Спартак 29 8 Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА 32 7 Сергей ЮРАН Спартак, Штурм 11 6 Артем ДЗЮБА Спартак, Зенит 13 6 Роман ШИРОКОВ Зенит 21 6 Дмитрий АЛЕНИЧЕВ Спартак, Порту 26 6 Егор ТИТОВ Спартак 36 6

Дзагоев в 16-й раз отличился в еврокубковом матче за ЦСКА. В списке бомбардиров армейского клуба его опережают Вагнер Лав (30) и Сейду Думбья (23). Если же составить рейтинг российских бомбардиров Лиги чемпионов, включая отборочные матчи, то окажется, что 10-й номер ЦСКА делит в нем четвертое место с тем же Тихоновым и Романом Широковым. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов (включая отборочный раунд)