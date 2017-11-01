Дзагоеву до Тихонова остался всего один гол

Алан Дзагоев, отличившись в матче против "Базеля", забил седьмой гол в Лиге чемпионов. Полузащитник ЦСКА вышел на второе место в списке российских бомбардиров главного европейского турнира. Большее количество мячей записал на свой счет только спартаковец Андрей Тихонов, однако в отличие от Дзагоева, забивающего исключительно с игры, нынешний главный тренер "Крыльев" реализовал три пенальти.
Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Андрей ТИХОНОВ
|
Спартак
|
29
|
8
|
Алан ДЗАГОЕВ
|
ЦСКА
|
32
|
7
|
Сергей ЮРАН
|
Спартак, Штурм
|
11
|
6
|
Артем ДЗЮБА
|
Спартак, Зенит
|
13
|
6
|
Роман ШИРОКОВ
|
Зенит
|
21
|
6
|
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ
|
Спартак, Порту
|
26
|
6
|
Егор ТИТОВ
|
Спартак
|
36
|
6
Дзагоев в 16-й раз отличился в еврокубковом матче за ЦСКА. В списке бомбардиров армейского клуба его опережают Вагнер Лав (30) и Сейду Думбья (23). Если же составить рейтинг российских бомбардиров Лиги чемпионов, включая отборочные матчи, то окажется, что 10-й номер ЦСКА делит в нем четвертое место с тем же Тихоновым и Романом Широковым. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов (включая отборочный раунд)
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
(отбор+основной раунд
|
Сейду ДУМБЬЯ
|
ЦСКА
|
23
|
16
|
(3+13)
|
ХАЛК
|
Зенит
|
32
|
13
|
(3+10)
|
ДАННИ
|
Зенит
|
46
|
12
|
(5+7)
|
Андрей ТИХОНОВ
|
Спартак
|
36
|
11
|
(3+8)
|
Роман ШИРОКОВ
|
Зенит
|
28
|
11
|
(5+6)
|
Алан ДЗАГОЕВ
|
ЦСКА
|
40
|
11
|
(4+7)
|
ВАГНЕР ЛАВ
|
ЦСКА
|
25
|
10
|
(5+5)