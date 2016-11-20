14:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дзагоев вернулся в общую группу ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Bobsoccer. Хавбек готовится к матчу группового турнира Лиги чемпионов с "Байером". В последний раз 26-летний россиянин выходил на поле 18 сентября.

Напомним, матч между армейцами и леверкузенцами состоится во вторник, 22 ноября. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

ну, всё, теперь от Байера камня на камне не останется!!! и это ещё в самолёте не танцевал!

16:14

aleko555

Дзаге удачи !

15:41

Paolo Di Canio

Ерему во время не смогли прочистить, этого помыли) иго-го)))

15:33

Немешок

Анализы наконец хорошие

15:30

цскамакс

ждём , Алан

15:13

Plastika

По Еременко дали информацию, можно выходить)))

15:08

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