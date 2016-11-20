Дзагоев вернулся в общую группу ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Bobsoccer. Хавбек готовится к матчу группового турнира Лиги чемпионов с "Байером". В последний раз 26-летний россиянин выходил на поле 18 сентября.

Напомним, матч между армейцами и леверкузенцами состоится во вторник, 22 ноября. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.