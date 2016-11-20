Дзагоев вернулся в общую группу ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Bobsoccer. Хавбек готовится к матчу группового турнира Лиги чемпионов с "Байером". В последний раз 26-летний россиянин выходил на поле 18 сентября.
Напомним, матч между армейцами и леверкузенцами состоится во вторник, 22 ноября. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
shpasic
ну, всё, теперь от Байера камня на камне не останется!!! и это ещё в самолёте не танцевал!
16:14
aleko555
Дзаге удачи !
15:41
Paolo Di Canio
Ерему во время не смогли прочистить, этого помыли) иго-го)))
15:33
Немешок
Анализы наконец хорошие
15:30
цскамакс
ждём , Алан
15:13
Plastika
По Еременко дали информацию, можно выходить)))
15:08