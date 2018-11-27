Дзагоев уверен, что у молодых игроков ЦСКА огромное будущее

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" считает, что у молодых игроков армейцев огромное будущее. Он отметил, что даже такие поражения, как от "Ромы", - это опыт.

– Что от прежнего ЦСКА вам хотелось бы видеть в новой команде?

– Раньше было много опытных игроков. В таких случаях команда всегда знает, как добиваться результата. Сейчас пока бывает много суеты, даже в матчах чемпионата. Но от игры к игре молодежь растет. Поединки с "Ромой", "Реалом" для нее громадный опыт. Мы-то уже принимали участие в таких матчах, для нас тут ничего нового нет. Знаем этот уровень, эти скорости.

Но для молодых все это в новинку. Самое главное – все ребята стараются, слушают тренера. Даже поражения, такие как от "Ромы", некий опыт: играли неплохо, но чего-то не хватило. Значит, в следующий раз нужно прилагать какие-то другие усилия. Надо работать, не останавливаться. Уверен, у этой команды огромное будущее.

– Как за эти годы менялась ваша позиция на поле?

– В средней линии я отыграл везде. Начинал как нападающий, потом играл правого полузащитника, левого полузащитника, "опорника". В зависимости от того, какие футболисты были у ЦСКА, мне подыскивали роль. К тому же только полгода я выходил на замену – все остальное время играл в стартовом составе. Мне было комфортно на всех позициях, хотя в основном действовал в центре полузащиты.

– Каковы ваши сильные стороны как хавбека?

– Думаю, об этом лучше рассуждать кому-то другому. Могу назвать свои слабые качества: отбор, удар.

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в группе G, набрав 4 очка. В активе "Виктории" 1 очко. У занимающего первую строчку "Реала" – 9, у расположившейся на второй позиции "Ромы" – 9.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Виктория". Начало игры – во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).

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