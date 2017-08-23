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23:07 | Футбол — Лига чемпионов

Дзагоев удвоил преимущество ЦСКА в игре с "Янг Бойз"

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев забил второй мяч команды в ответной игре 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз" – 2:0. Хавбек поразил ворота соперника на 64-й минуте встречи после передачи с правого фланга от нападающего Витинью.

Разбор гола от обозревателя "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА. 

Неплотная игра защитников "Янг Бойз" со своими подопечными и высокое исполнительское мастерство игроков ЦСКА привели ко второму голу. Витинью на правом фланге дали возможность обработать мяч, осмотреться и прицельно прострелить в центр штрафной. Передачу никто из гостей не пресек ни в полете, ни на приеме, благодаря чему Дзагоев получил лишние доли секунды, одним касанием мастерски убрал мяч от соперника и оказался лицом к чужим воротам и отправил мяч в угол.

Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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igogohruhru

надо же какие лопухи эти бойз

23:34