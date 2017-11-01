Дзагоев сравнял счет в матче "Базель" - ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сравнял счет в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля". Хавбек вышел один на один после паса Бибраса Натхо и рикошета от Марека Сухи. Он уложил вратаря соперников на газон и пробил в левый угол.

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Скрытый продольный пас Натхо в сторону рванувшего вразрез Дзагоева, и несогласованность защитников, которых, возможно, смутил мельтешивший перед ними Вернблум, позволила Дзагоеву после срезки от Сухи выскочить один на один с вратарем и мастерски его переиграть.

Трансляция матча "Базель" - ЦСКА