Дзагоев пропустил тренировку перед матчем с "Тоттенхэмом"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не принял участия в тренировке армейцев накануне матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий подчеркнул, что решение об участии хавбека во встрече будет принято в день игры. Напомним, матч между ЦСКА и "Тоттенхэмом" состоится завтра, начало - в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Тоттехэм"