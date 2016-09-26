17:11 26 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дзагоев пропустил тренировку перед матчем с "Тоттенхэмом"

0
0
0
1

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не принял участия в тренировке армейцев накануне матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий подчеркнул, что решение об участии хавбека во встрече будет принято в день игры. Напомним, матч между ЦСКА и "Тоттенхэмом" состоится завтра, начало - в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Тоттехэм"

Опрос

Сколько очков возьмут ЦСКА и "Ростов" в матчах 2-го тура Лиги чемпионов?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

SIZ170

есть *козырь в рукаве* для отмазки - *Дзагоев сыграть не смог*.....

17:47 26 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ