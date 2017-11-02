Дзагоев претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев номинирован на звание лучшего футболиста недели по итогам 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. В матче против "Базеля" (2:1) 27-летний футболист из-за травмы впервые за долгое время появился на поле и отметился голом. Он также был признан лучшим игроком встречи.
На награду лучшего игрока также претендуют Деле Алли ("Тоттенхэм"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Марлос ("Шахтер"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Левен Кюрзава ("ПСЖ") и Кингсли Коман ("Бавария").
Дзагоев ограбил банк. Швейцарский!
Дзагоев вернулся!!! 1:1! #БазельЦСКА pic.twitter.com/sfILY0Jd7t– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 31 октября 2017 г.
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