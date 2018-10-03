Дзагоев - об удалении Акинфеева

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после победы над "Реалом" (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов заявил, что команде помогла поддержка зрителей на стадионе "Лужники". Он также прокомментировал удаление голкипера Игоря Акинфеева, который получил две желтых карточки на 90+5-й минуте встречи за споры с судьей.

- Арбитр? Раз желтую дал, потом вторую... Игорь - это потеря для нас, - сказал Дзагоев в эфире канала "Матч ТВ". - Он сегодня много спасал. Это и капитан, и лидер команды. Но будем двигаться дальше. Зрители? Это было круто! Поддержка чувствовалась. Всех с победой.

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