00:08 | Футбол — Лига чемпионов

Дзагоев - об удалении Акинфеева

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Полузащитник ЦСКА  Алан Дзагоев после победы над "Реалом" (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов заявил, что команде помогла поддержка зрителей на стадионе "Лужники". Он также прокомментировал удаление голкипера Игоря Акинфеева, который получил две желтых карточки на 90+5-й минуте встречи за споры с судьей. 

- Арбитр? Раз желтую дал, потом вторую... Игорь - это потеря для нас, - сказал Дзагоев в эфире канала "Матч ТВ". - Он сегодня много спасал. Это и капитан, и лидер команды. Но будем двигаться дальше. Зрители? Это было круто! Поддержка чувствовалась. Всех с победой. 

ЦСКА - Реал

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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