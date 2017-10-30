Дзагоев и Фернандес готовы к игре с "Базелем"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем" подчеркнул, что все игроки армейцев готовы к игре, за исключением полузащитника Александра Макарова, передает из Швейцарии спецкор "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ.

Хавбек красно-синих Алан Дзагоев пропустил около месяца из-за травмы ахиллового сухожилия. Защитник Мариу Фернандес не принимал участие в последнем встрече чемпионата России с "Арсеналом" (0:1) из-за недомогания.

– Как состояние Дзагоева и Фернандеса? Все ли готовы сыграть?, – вопрос Гончаренко.

– К завтрашней игре готовы все игроки, за исключением Макарова. Остальные, в том числе Дзагоев и Фернандес, готовы сыграть.

– Считает ли вы, что завтра для ЦСКА будет решающий матч?

– Еще раз подтвержу – спаренные матчи решают исход группового этапа. В первом матче мы проиграли. Нам надо сделать все, чтобы исправить ситуацию. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Базель" – ЦСКА состоится завтра, 31 октября. Начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.