Дзагоев и Эрнандес не тренировались в общей группе перед матчем с "Ромой"

Полузащитник Алан Дзагоев и нападающий Абель Эрнандес не принимали участия в тренировке ЦСКА перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Ромой".

Напомним, что Эрнандес получил травму в матче 13-го тура РПЛ с "Динамо" (0:0). Дзагоев принимал участие в этой встрече, но был заменен на 56-й минуте.

Матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - "Рома" состоится завтра в 21:00. В первой игре с римлянами армейцы уступили со счетом 0:3. (Елена Григорьевская, Андрей Михайлов)

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