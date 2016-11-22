18:20 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дзагоев и Чалов - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Байером"

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Стал известен состав ЦСКА на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера". В "старт" команды вернулся восстановившийся после травмы Алан Дзагоев. Место на острие атаки займет 18-летний форвард Федор Чалов. Для него это первая игра в еврокубках.

Полностью заявка армейцев выглядит следующим образом: Акинфеев - Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников - Дзагоев, Вернблум - Миланов, Натхо, Головин - Чалов; запасные - Чепчугов, Игнашевич, Траоре, Набабкин, Страндберг.

Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"

Дополнительная информация

https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/801081555741511680

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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foreverCSKAforever

Бромантанщики просто обязаны запилить петицию для проверки Алана на допинг.

19:31

shpasic

так у них задача, чтобы серия Гарика прервалась, Байер-то тоже без атаки приехал.

18:44

streletc1783

Вообще без атаки.Уже страшно за них становится.

18:42

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