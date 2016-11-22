Дзагоев и Чалов - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Байером"

Стал известен состав ЦСКА на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера". В "старт" команды вернулся восстановившийся после травмы Алан Дзагоев. Место на острие атаки займет 18-летний форвард Федор Чалов. Для него это первая игра в еврокубках.

Полностью заявка армейцев выглядит следующим образом: Акинфеев - Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников - Дзагоев, Вернблум - Миланов, Натхо, Головин - Чалов; запасные - Чепчугов, Игнашевич, Траоре, Набабкин, Страндберг.

Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"