Дзагоев и Чалов - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Байером"

Стал известен состав ЦСКА на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера". В "старт" команды вернулся восстановившийся после травмы Алан Дзагоев. Место на острие атаки займет 18-летний форвард Федор Чалов. Для него это первая игра в еврокубках.
Полностью заявка армейцев выглядит следующим образом: Акинфеев - Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников - Дзагоев, Вернблум - Миланов, Натхо, Головин - Чалов; запасные - Чепчугов, Игнашевич, Траоре, Набабкин, Страндберг.
Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/801081555741511680
foreverCSKAforever
Бромантанщики просто обязаны запилить петицию для проверки Алана на допинг.
19:31
shpasic
так у них задача, чтобы серия Гарика прервалась, Байер-то тоже без атаки приехал.
18:44
streletc1783
Вообще без атаки.Уже страшно за них становится.
18:42