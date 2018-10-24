Двух российских болельщиков прооперировали после инцидента в римском метро

Официальный Твиттер посольства России в Италии сообщил, что двум пострадавшим в метро болельщикам была сделана операция. Напомним, что в Риме на станции метро "Репубблика" вышел из строя эскалатор с болельщиками ЦСКА, направлявшимися на матч Лиги чемпионов против "Ромы".

"Три человека в больнице "Умберто I", Viale del Policlinico, 1. Двоим россиянам сделана операция. Дипломат оказывает всю необходимую помощь", – сообщает посольство в Твиттере.

Как сообщили корреспонденту "СЭ" очевидцы происшествия в римском метро, в результате выхода из строя эскалатора число тяжело пострадавших достигло семи человек, легкие травмы получили восемнадцать.

Три человека в больнице "Умберто I", Viale del Policlinico, 1. Двоим россиянам сделана операция. Дипломат оказывает всю необходимую помощь. – RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) 23 октября 2018 г.

Трагедия в метро Рима. Пострадали фанаты ЦСКА. Онлайн