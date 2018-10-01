Движение возле "Лужников" перекроют в день матча ЦСКА - "Реал"

Движение возле стадиона "Лужники" перекроют вечером 2 октября, сообщает "Москва 24". Связано это с матчем 2-го тура Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал".

Перекрытия будут действовать на участке улицы Доватора от улицы Хамовнический Вал до улицы 3-я Фрунзенская; улицы 3-я Фрунзенская от улицы Доватора до улицы Ефремова; улицы Ефремова от улицы 3-я Фрунзенская до улицы Трубецкая.

Также нельзя будет проехать по улице Трубецкая от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта, по переулку Хользунова от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта и по дублеру Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до улицы Льва Толстого. Полное перекрытие будет действовать с 21:40 до двух часов ночи.

Матч ЦСКА - "Реал" начнется в 22.00 по московскому времени.