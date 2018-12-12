Два "сухаря" с "Реалом" за сезон - до Акинфеева это удалось только трем вратарям

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев стал четвертым вратарем в истории Лиги чемпионов, отыгравшим на ноль в двух матчах против "Реала" в течение одного сезона. Сперва он оставил ворота в неприкосновенности в домашней игре (1:0), а сегодня сделал "сухарь" в выездной игре на "Сантьяго Бернабеу" (3:0).
Ранее это удавалось Эдвину ван дер Сару ("Аякс", сезон-1995/96), Йенсу Леманну ("Арсенал", 2005/06) и Пепе Рейне ("Ливерпуль", 2008/09).
Два сухих матча с "Реалом" в одном сезоне Лиги чемпионов есть только у этих вратарей:– СЭ ЦСКА (@cska_se) 12 декабря 2018 г.
Эдвин ван дер Сар (1995/96)
Йенс Леманн (2005/06)
Пепе Рейна (2008/09)
Игорь Акинфеев (2018/19) pic.twitter.com/7FqSTcQAo7
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