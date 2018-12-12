Два "сухаря" с "Реалом" за сезон - до Акинфеева это удалось только трем вратарям

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев стал четвертым вратарем в истории Лиги чемпионов, отыгравшим на ноль в двух матчах против "Реала" в течение одного сезона. Сперва он оставил ворота в неприкосновенности в домашней игре (1:0), а сегодня сделал "сухарь" в выездной игре на "Сантьяго Бернабеу" (3:0).

Ранее это удавалось Эдвину ван дер Сару ("Аякс", сезон-1995/96), Йенсу Леманну ("Арсенал", 2005/06) и Пепе Рейне ("Ливерпуль", 2008/09).