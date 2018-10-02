Два игрока "Шальке" пропустят матч с "Локомотивом"

Полузащитники "Шальке" Амин Харит и Алессандро Шепф пропустят матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" из-за травм. Встреча состоится в среду в Москве.

– Харит (травма бедра) и Шепф (инфекция) не сыграют в Москве, – цитирует спортивного директор "Шальке" Кристиана Хайдля официальный Твиттер немецкого клуба.

24-летний Шепф провел четыре матча в текущем чемпионате Германии и матч Лиги чемпионов с "Порту". Австриец отметился победным мячом в последнем матче Бундеслиги с "Майнцем" (1:0). 21-летний Харит провел пять матчей в чемпионате и результативными действиями не отметился.