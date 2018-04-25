Два фаната "Ромы" арестованы по подозрению в покушении на жизнь

Полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов "Ромы" по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика "Ливерпуля", который был доставлен в больницу с травмами головы в критическом состоянии. Инцидент произошел около одного из пабов за 10 минут до стартового свистка в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. На месте происшествия были проведены судебно-медицинские экспертизы. Полицейские ведут допрос задержанных.

Ранее в Твиттере было опубликовано видео драки между фанатами. Также стало известно, что полиция открыла дело по поводу инцидента, в котором один человек получил серьезное ранение.

Драка болельщиков перед матчем "Ливерпуль" – "Рома". Видео //

СМИ: болельщик "Ливерпуля" получил ножевое ранение перед игрой с "Ромой"