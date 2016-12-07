Два человека пострадали в драке украинских и турецких фанатов в Киеве

Столкновения футбольных фанатов киевского"Динамо" и "Бешикташа" привели к травмам как минимум двух человек. Об этом сообщил командир отряда быстрого реагирования "Красного креста" Станислав Логинов. Во вторник в Киеве прошел заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов, который завершилась крупной победой киевлян – 6:0.
– Двум лицам оказывали помощь. Это травма лица, закрытая черепно-мозговая травма, резаная травма руки. Мы передали их в "скорую", – цитирует телеканал "112 Украина" Логинова.
Ранее сообщалось, что перед началом матча возле НСК "Олимпийский" в Киеве произошла драка фанатов команд. В потасовке приняли участие около 300 человек. Десять из них получили ножевые ранения.
Напряжение между фанатами началось еще днем, когда болельщики турецкого клуба растоптали флаг киевского "Динамо".
Кроме того, за несколько минут до начала поединка беспорядки произошли на трибунах стадиона. Матч был под угрозой срыва из-за взрыва неизвестных веществ.