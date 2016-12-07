Два человека пострадали в драке украинских и турецких фанатов в Киеве

Столкновения футбольных фанатов киевского"Динамо" и "Бешикташа" привели к травмам как минимум двух человек. Об этом сообщил командир отряда быстрого реагирования "Красного креста" Станислав Логинов. Во вторник в Киеве прошел заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов, который завершилась крупной победой киевлян – 6:0.

– Двум лицам оказывали помощь. Это травма лица, закрытая черепно-мозговая травма, резаная травма руки. Мы передали их в "скорую", – цитирует телеканал "112 Украина" Логинова.

Ранее сообщалось, что перед началом матча возле НСК "Олимпийский" в Киеве произошла драка фанатов команд. В потасовке приняли участие около 300 человек. Десять из них получили ножевые ранения.