09:52 | Футбол — Лига чемпионов

Душан Тадич: "Будет очень жаль, если "Аякс" остановится за шаг до Лиги чемпионов"


Полузащитник "Аякса" Душан Тадич поделился ожиданиями матча четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

- Эти два матча будут очень важными как для нас, так и для "Динамо". Было бы очень жаль остановиться за шаг до Лиги чемпионов, - цитирует серба "Динамо" Киев от Шурика. -  Как уже сказал тренер, у украинцев очень дисциплинированная команда, часто играющая на ноль. Но наша команда может предложить контригру киевлянам. Надеюсь, что  при поддержке своих трибун мы сыграем успешно.

Матч "Аякс" - "Динамо" начнется в 22.00 по московскому времени.

Аякс - Динамо К

 

Дополнительная информация

http://dynamo.kiev.ua/news/306708-dushan-tadich-i-nam-i-dinamo-budet-ochen-zhal-ostanovitsya-za-shag-do-ligi-chempionov

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