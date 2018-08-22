Душан Тадич: "Будет очень жаль, если "Аякс" остановится за шаг до Лиги чемпионов"

Полузащитник "Аякса" Душан Тадич поделился ожиданиями матча четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

- Эти два матча будут очень важными как для нас, так и для "Динамо". Было бы очень жаль остановиться за шаг до Лиги чемпионов, - цитирует серба "Динамо" Киев от Шурика. - Как уже сказал тренер, у украинцев очень дисциплинированная команда, часто играющая на ноль. Но наша команда может предложить контригру киевлянам. Надеюсь, что при поддержке своих трибун мы сыграем успешно.

Матч "Аякс" - "Динамо" начнется в 22.00 по московскому времени.