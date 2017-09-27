Думбья - в атаке "Спортинга" на матч с "Барселоной"

Стали известны стартовые составы "Спортинга" и "Барселоны" на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе лиссабонской команды с первых минут на поле выйдет экс-форвард ЦСКА Сейду Думбья.

Состав "Спортинга": Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау, Карвалью, Батталья, Мартинш, Фернандеш, Акунья, Думбья.

Состав "Барселоны": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Роберто, Месси, Суарес, Иньеста.

Матч "Спортинг" – "Барселона" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.