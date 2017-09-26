Дуглас Коста: "В матче с "Олимпиакосом" "Ювентусу" важно не только взять три очка, но и показать хорошую игру"

Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" отметил, что его команде важно не только взять три очка, но и показать хорошую игру. Он также добавил, что "Юве" может выиграть турнир.

Напомним, что в первой встрече группового этапа итальянский клуб уступил "Барселоне" со счетом 0:3.

– В "Ювентусе" уверены, что можем выиграть Лигу чемпионов. У нас в составе серьезные игроки, которые способны побеждать в каждом турнире, в котором участвуют, – приводит Football Italia слова Косты. – В Лиге чемпионов все соперники самого высокого уровня. Мы знали, что будет тяжело с "Барселоной", но теперь должны доказать свою силу с "Олимпиакосом". Важно не только взять три очка, но и показать хорошую игру.