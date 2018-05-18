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Дуэт виолончелистов 2Cellos исполнит гимн Лиги чемпионов перед матчем "Реал" – "Ливерпуль"


Дуэт виолончелистов 2Cellos (Лука Шулич и Степан Хаусер) исполнит гимн Лиги чемпионов перед финальным матчем "Реал""Ливерпуль", информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет 26 мая в Киеве.

Дуэт 2Cellos стал известен в 2011 году после исполнения песни Майкла Джексона Smooth Criminal. Их видеоролик с исполнением песни AC/DC "Thunderstruck" на YouTube набрал более 115 миллионов просмотров.

Отметим, что Шулич и Хаусер играют на виолончелях с детства. Шулич закончил лондонскую Королевскую академию музыки, а Хаусер – Королевский Северный музыкальный колледж в Манчестере.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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