Дудек и Джеймс верят в победу "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов

Бывшие вратари "Ливерпуля" Дэвид Джеймс и Ежи Дудек сделали прогноз на финал Лиги чемпионов против "Реала". Первый считает, что "красные" выиграют со счетом 2:1, а второй думает, что основное время закончится ничьей со счетом 2:2, после чего английская команда одержит победу.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".