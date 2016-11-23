Дубли Кагавы и Ройса помогли "Боруссии" разгромить "Легию"

Дортмундская "Боруссия" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов разгромила "Легию" - 8:4. Дублям в составе немецкого клуба отметились Синдзи Кагава и Марко Ройс. Отметим, что для хавбека сборной Германии эта встреча стала первой после травмы - последний раз Ройс появлялся на поле в мае этого года. В составе гостей два мяча забил нападающий Александр Прийович.
Дортмундцы, досрочно гарантировавшие себе выход в плей-офф турнира, набрали 13 очков и по-прежнему возглавляют таблицу группы F. В активе "Легии" по-прежнему один балл, однако бывшая команда Станислава Черчесова сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы - для этого "Легии" в заключительном туре нужно дома обыграть "Спортинг".
Лига чемпионов
Групповой турнир
5-й тур
Группа F
"Боруссия" Д (Германия) - "Легия" (Польша) - 8:4 (5:2)
Голы: Прийович, 10 (0:1). Кагава, 17 (1:1). Кагава, 18 (2:1). Нури Шахин, 20 (3:1). Прийович, 24 (3:2). Дембеле, 29 (4:2). Ройс, 32 (5:2). Ройс, 52 (6:2). Кухарчик, 57 (6:3). Пасслак, 81 (7:3). Николич, 83 (7:4). Ржезничак, 90+2 - в свои ворота (8:4).
"Боруссия": Вайденфеллер, Роде, Гинтер, Бартра (Дурм, 62), Пасслак, Пулишич, Нури Шахин (Обамеянг, 70), Кагава, Кастро, Дембеле (Шюррле, 72), Ройс.
"Легия": Цежняк, Берешински, Червински, Паздан, Ржезничак, Кухарчик, Копчиньски, Гильерме (Йодловец, 55), Радович, Оджиджа-Офоэ (Николич, 75), Прийович (Ветеска, 69).
Предупреждения: Оджиджа-Офоэ, 61. Паздан, 63. Гинтер, 88.
Судья: Стрембергссон (Швеция).
22 ноября. Дортмунд. Signal-Iduna-Park.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
sd345h
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02:41
Slim Taller
Мало того,что рекорд.Сколько ещё не забили.Легия штуки три могла ещё забить,перекладина была.И Дортмунд тоже в штангу попадал.
00:54
Ж и в о й
Вот это матч) Ха-ха, забавно. Последний раз подобное было лет 12 назад, когда Монако обыграл Депортиво 8:3. Тогда Пршо покер сделал.
00:44