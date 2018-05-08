Дуа Липа выступит на матче "Реал" - "Ливерпуль"

На церемонии открытия финала Лиги чемпионов выступит певица Дуа Липа, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча "Реала" и "Ливерпуля" пройдет 26 мая и начнется в 21.45 по московскому времени. На сцену НСК "Олимпийский" 22-летняя исполнительница выйдет перед стартом матча.

Дуа Липа – самая молодая сольная певица, чей ролик в YouTube собрал более миллиарда просмотров. Она также является самой популярной из исполнительниц среди пользователей музыкального сервиса Spotify. Уроженка Лондона исполнит хиты из своего последнего альбома, включая композиции IDGAF и New Rules, ставшие платиновыми в 18 государствах. В целом ее альбом разошелся по миру 2,2 миллиона экземпляров, а ее синглы – 17 миллионами.

– Я была польщена приглашением УЕФА и Pepsi выступить на церемонии финала Лиги чемпионов УЕФА. Такой шанс выпадает раз в жизни, – отметила певица. – Жду не дождусь, когда окажусь перед болельщиками и приму участие в столь восхитительном мероприятии. Планирую выступить с незабываемым шоу.