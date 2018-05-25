"Друзья Шевченко" и "Легенды "Реала" разделили победу в турнире чемпионов

В Киеве состоялся выставочный турнир для футбольных ветеранов в преддверии финала Лиги чемпионов. В традиционном состязании приняли участие четыре команды. В первом полуфинале команда "Друзья Шевченко" разгромила "Легенд Лиги чемпионов" - 5:1. Обладатель "Золотого мяча"-2004 и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал автором одного из голов своей команды.

В другом полуфинале "Легенды "Реала" разгромили "Легенд "Ливерпуля" - 9:3. По хет-трику оформили Предраг Миятович и Давор Шукер.

В матче за третье место "Легенды "Ливерпуля" победили "Легенд Лиги чемпионов" - 3:1.

Финальный матч завершился вничью - 3:3. Бывший капитан московкого "Динамо" Андрей Воронин забил по одному голу в полуфинале и финале.

Турнир чемпионов

1/2 финала

"Друзья Шевченко" - "Легенды Лиги чемпионов" - 5:1

Голы: Воронин, Уингроу, Ребров, Шевченко, Левченко – Деку.

"Легенды "Реала" – "Легенды "Ливерпуля" - 9:3

Голы: Макелеле (2), Камбьяссо, Миятович (3), Шукер (3) – Луис Гарсия (2), Бергер.

Матч за 3-е место

"Легенды Лиги чемпионов" – "Легенды "Ливерпуля" - 1:3

Голы: Мендьета – Луис Гарсия (2), Бергер.

Финал

"Друзья Шевченко" – "Легенды "Реала" - 3:3

Голы: Лужный, Воронин, Ребров – Камбьяссо, Арбелоа, Шукер.

В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" и "Ливерпуль". Матч состоится в Киеве, 26 мая. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.