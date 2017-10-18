Дрис Мертенс: "Я зол на себя. Не реализовал столько моментов"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс после поражения в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Манчестер Сити" (1:2) отметил, что неаполитанцы могут играть на высоком уровне. Кроме того, бельгиец остался недоволен своим выступлением.

– Мы показали, что можем играть на высоком уровне, но расстроены, – цитирует пресс-служба УЕФА Мертенса. – Мы не показали тот футбол, в который умеем играть. Я не забил пенальти, а потом не смог реализовать много моментов. Мы положительно отреагировали на пропущенные голы, но я зол на себя.