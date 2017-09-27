Дрис Мертенс: "Было очень важно победить после поражения от "Шахтера"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Фейеноордом" (3:1) отметил важность победы. Также он посвятил свой гол одноклубнику Аркадиушу Милику, который выбыл на 4 месяца из-за разрыва связок колена.

– Сегодня было очень важно победить после поражения в матче с "Шахтером", – цитирует L'Equipe Мертенса. – Это три очень важных очка. Всегда здорово играть в Лиге чемпионов, это наш турнир. Сегодня мы играли хорошо, даже несмотря на взлеты и падения. Неаполитанцы показали свою игру и выиграли, это было не так просто, потому что у соперника есть хорошие игроки. Этот матч и гол посвящаю травмированному Милику.