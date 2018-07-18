Драматичная концовка в Лиге чемпионов: Бендтнер забил пенальти на 94-й минуте, "Русенборг" прошел чемпиона Исландии

Норвежский "Русенборг" пробился во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. В ответном матче 1-го отборочного раунда клуб победил "Валюр" - 3:1. В первой игре чемпион Исландии выиграл 1:0, а во ответной встрече к 85-й минуте проигрывал 0:2. Однако форвард Кристинн Сигурдссон реализовал пенальти, сократив отставание. "Валюру" необходимо было дотерпеть до конца матча, и он бы прошел дальше благодаря голу на выезде. Но на 90+4-й минуте экс-форвард "Арсенала" датчанин Никлас Бенднтнер, который пропустил ЧМ-2018 из-за травмы, также забил пенальти, оформив дубль.
Также в следующий раунд пробились "Спартак" из Трнавы, "Карабах", "Шериф" и "Астана". В составе последней играет бывший футболист "Анжи" Иван Маевский.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Спартак" (Словакия) - 1:1 (0:1)
Голы: Годал, 15 (0:1). Тодорович, 58 (1:1).
Первый матч – 0:1
"Карабах" (Азербайджан) - "Олимпия " (Словения) - 0:0
Первый матч - 1:0
"Шериф" (Молдавия) - "Торпедо" (Грузия) - 3:0 (2:0)
Голы: Бадибанга, 9 (1:0). Жо, 40 (2:0). Жо, 55 (3:0).
Первый матч – 1:2
"Русенборг" (Норвегия) - "Валюр" (Исландия) - 3:1 (0:0)
Голы: Бендтнер, 55 - с пенальти (1:0). Троннсен, 72 (2:0). Сигурдссон, 85 - с пенальти (2:1). Бендтнер, 90+4 - с пенальти (3:1).
Удаление: Педерсен (Валюр), 90+3.
Первый матч – 0:1
"Сутьеска" (Черногория) - "Астана" (Казахстан) - 0:2 (0:1)
Голы: Деспотович, 38 (0:1). Мужиков, 65 (0:2).
Первый матч - 0:1
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-1/