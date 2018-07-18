Драматичная концовка в Лиге чемпионов: Бендтнер забил пенальти на 94-й минуте, "Русенборг" прошел чемпиона Исландии

Норвежский "Русенборг" пробился во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. В ответном матче 1-го отборочного раунда клуб победил "Валюр" - 3:1. В первой игре чемпион Исландии выиграл 1:0, а во ответной встрече к 85-й минуте проигрывал 0:2. Однако форвард Кристинн Сигурдссон реализовал пенальти, сократив отставание. "Валюру" необходимо было дотерпеть до конца матча, и он бы прошел дальше благодаря голу на выезде. Но на 90+4-й минуте экс-форвард "Арсенала" датчанин Никлас Бенднтнер, который пропустил ЧМ-2018 из-за травмы, также забил пенальти, оформив дубль.

Также в следующий раунд пробились "Спартак" из Трнавы, "Карабах", "Шериф" и "Астана". В составе последней играет бывший футболист "Анжи" Иван Маевский.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Спартак" (Словакия) - 1:1 (0:1)

Голы: Годал, 15 (0:1). Тодорович, 58 (1:1).

Первый матч – 0:1

"Карабах" (Азербайджан) - "Олимпия " (Словения) - 0:0

Первый матч - 1:0

"Шериф" (Молдавия) - "Торпедо" (Грузия) - 3:0 (2:0)

Голы: Бадибанга, 9 (1:0). Жо, 40 (2:0). Жо, 55 (3:0).

Первый матч – 1:2

"Русенборг" (Норвегия) - "Валюр" (Исландия) - 3:1 (0:0)

Голы: Бендтнер, 55 - с пенальти (1:0). Троннсен, 72 (2:0). Сигурдссон, 85 - с пенальти (2:1). Бендтнер, 90+4 - с пенальти (3:1).

Удаление: Педерсен (Валюр), 90+3.

Первый матч – 0:1

"Сутьеска" (Черногория) - "Астана" (Казахстан) - 0:2 (0:1)

Голы: Деспотович, 38 (0:1). Мужиков, 65 (0:2).

Первый матч - 0:1