Дракслер критикует тактику Эмери в матче с "Реалом"

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер раскритиковал решения главного тренера парижан Унаи Эмери в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:2). По мнению немца, его команде нужно было прессинговать соперника.

– Неважно, что я остался в запасе, – передает ZDF слова Дракслера. – Сидя на скамейке, я не понимал, что происходит, удивлялся и очень злился. Весь стадион знал, что мы не пройдем, так как "ПСЖ" не хватало агрессии. Мы катали мяч взад-вперед, но так не забить. После поражения 1:3 в первом матче следует атаковать и прессинговать, а не бегать туда-обратно в надежде на ошибку.