Драка фанатов с полицией в Мариборе перед матчем "Спартака". Видео

В преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" – "Спартак" фанаты местного клуба устроили массовую драку с полицией. В столкновении, которое произошло возле стадиона "Людски врт", приняли участие около 100 ультрас. При этом полиция действовала крайне жестко: был распылен слезоточивый газ, сотрудники не стеснялись применять дубинки.

Фанаты, в свою очередь, бросали в полицейских файеры и вступали с ними в рукопашную. При этом никто из болельщиков "Спартака" в инциденте не участвовал и не пострадал. Люди, приехавшие на выезд, пока только направляются к арене. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Встреча "Марибор" – "Спартак" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

"Спартак" в Мариборе. Что происходит в Словении прямо сейчас. Live