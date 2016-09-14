Дортмундская "Боруссия" при судействе Карасева забила шесть мячей в ворота "Легии"

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Легию" со счетом 6:0. Отметим, что главным арбитром встречи был россиянин Сергей Карасев.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа F

1-й тур

"Легия" (Польша) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – 0:6 (0:3)

Голы: Гетце, 7 (0:1). Папастатопулос, 15 (0:2). Бартра, 17 (0:3). Рафаэл Геррейру, 51 (0:4). Кастро, 76 (0:5). Обамеянг, 87 (0:6).

"Легия": Маляж, Берешински, Домбровски, Червински, Гильерме, Йодловец, Оджиджа-Офоэ, Мулен (Радович, 75), Ланжиль, Прийович (Николич, 63), Казаишвили (Александров, 66).

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Пулишич, Вайгль (Гинтер, 79), Гетце (Кастро, 75), Рафаэл Геррейру, Дембеле (Эмре Мор, 75), Обамеянг.

Предупреждения: Маляж, 16. Гильерме, 30. Берешински, 61. Гетце, 74.

Судья: Карасев (Москва).