Доменико Тедеско: "В концовке понимал, что гол "Шальке" – дело времени"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско прокомментировал победу над "Локомотивом" (1:0) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Единственный мяч гельзенкирхенцы провели на 88-й минуте.

– Это была очень тяжелая игра, – сказал Тедеско на пресс-конференции. – "Локомотив" – серьезный соперник, доставил нам много проблем, особенно во второй половине первого тайма. Когда соперник продвигал мяч вперед, выигрывал единоборства. Увы, мы не могли показать свои лучшие качества в этот момент. Во втором тайме поменялась ситуация. Мы стали стабильно выходить вперед. В концовке матча смогли исправить ситуацию. Ближе к концу матча понимал, что наш гол – только дело времени.

– Почему провели именно эти две замены во втором тайме?

– Нам нужен был игрок, который может выполнять длинные передачи и игрок, который лучше владеет мячом. Поэтому выпустили Сердара и Бенталеба.

– Набирает ли "Шальке" оптимальную форму?

– Мы на это надеемся. Упорно работаем от игры к игре и стараемся улучшать результаты. Сегодня нам получилось лучше сыграть и в обороне, и в атаке, чем в предыдущих матчах.

– Вы бы были довольны ничьей, учитывая, как складывался матч?

– Если честно, испытываю смешанные чувства. Первый тайм, особенно его вторая половина, остался за "Локомотивом", а во втором ситуация поменялась. Команда в любом случае изначально выходила, чтобы победить. Потеря двух очков была бы разочарованием для "Шальке". (Александр Рогулев)