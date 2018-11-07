10:50 | Футбол — Лига чемпионов

Доменико Тедеско: "Шальке" заслужил победу над "Галатасараем"

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Главный тренер "Шальке"  Доменико Тедеско - о матче с "Галатасараем" (2:0) в Лиге чемпионов

- Мы очень довольны тремя заработанными очками, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Игры в этой группе очень равные, как мы и думали перед стартом. Мы предполагали, что "Галатасарай" добавит после первого матча, особенно учитывая то, что у них вернулись в состав несколько игроков. Если эта команда в оптимальном состоянии, она может создать вам проблемы. В первом тайме мы пропустили две их контратаки. Алессандро Шепф не использовал хорошую возможность сделать счет 2:0, и у них появилась возможность убежать в контратаку. Сегодня мы хотели пройти их оборону, и нам это хорошо удалось. Поэтому я считаю победу полностью заслуженной. Победа сегодня была очень важна. Я рад за команду, все сегодня усердно поработали.

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Шальке-04 - Галатасарай

 

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